"نتفليكس" تحدّدُ موعد عرض "دولار" لـ أمل بوشوشة وعادل كرم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد المنتج اللّبنانيّ، صادق الصبّاح، تعاقده مع شبكة "نتفيكس" العالميّة، لعرض مسلسله "دولار"، التي أنتجته شركته "صباح إخوان"، وقام ببطولته النّجمين، أمل بوشوشة، وعادل كرم.

وأكّد صادق الصباح لـ"فوشيا"، أنّ التّعاقد تمّ مع شبكة "نتفليكس" بشكل حصريّ، معربًا عن أمله بأنْ يحوز المسلسل على إعجاب الجمهور.

وأوضح، أنّه تمّ تصوير أحداث المسلسل في بيروت، ولكنّ قرار موعد عرض العمل، يرجع للشّبكة، طبقًا لجدول أعمالهم. منوهًا، إلى أنّه تم إبلاغه بعرض المسلسل في أُغسطس المقبل.

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ويُعدّ مسلسل "دولار" الجزء الأوّل من سلسلة "راصور"، وهو من إخراج سامر برقاوي، وفكرة محمود إدريس، وكتابة هشام هلال، وحيدر الصفّار، ويقوم ببطولته النّجمة الجزائريّة، أمل بوشوشة، بمشاركة النّجم اللّبنانيّ، عادل كرم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقيّ كوميديّ، حول شابّة تعمل في أحد المصارف، وتلتقي بأحد العملاء، الذي بدوره يغيّر حياتها، ويقلبها رأسًا على عقب. ويتألّف المسلسل من 15 حلقة منفصلة، لكنّها متّصلة في مضمونها.