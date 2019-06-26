"علاقته بـ طه حسين وهكذا تعرف على ميمي جمال".. حكايات حسن مصطفى في ذكرى ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تحل اليوم، ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى، الكوميديان الذي تألق في المسرح والسينما والتليفزيون.

وُلد حسن مصطفى في 26 يونيو 1933 بحي الظاهر وباب الشعرية، اسمه بالكامل حسن مصطفى إسماعيل عبدالباسط الشريف، قدم في المسرح أدوار لا تُنسي مثل رمضان السكري في "العيال كبرت"، والناظر عبدالمعطي في "مدرسة المشاغبين"، وغيرها من مئات الأدوار التي قدمها.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات حسن مصطفى:

علاقته بـ طه حسين

حكى الفنان الكبير حسن مصطفى- خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس في عام 2014- إنه تربى على برنامج "حديث الثلاثاء" للدكتور طه حسين، وبرنامج فكري أباظة، وتعلم منهما اللغة العربية الفصيحة، وقال إنه كان بارعا في اللغة العربية بفضل طه حسين وكان يعتبره مثله الأعلى.

وأضاف حسن مصطفى، أن الدكتور طه حسين حل ضيفا على مدرسته، فكتب له المدرس قصيدة ترحاب ليلقيها في طه حسين لأنه كان أفضل من يقرأ اللغة العربية، فأعجب به طه حسين، وطلب من الناظر أن يأتي به، وحضر "التليمذ" حسن مصطفى إلى طه حسين، وسأله عميد الأدب العربي عدة أسئلة، ثم أعطاه هدية كتاب الأيام، وقال له: "أنت طالب نجيب يا حسن"، وأضاف حسن مصطفى أنه يحتفظ بالكتاب حتى الآن.

حسن مصطفى

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هكذا تعرف على ميمي جمال

قالت الفنانة ميمي جلال- خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس- إنها تعرفت على الفنان حسن مصطفى خلال عملهم في مسارح التلفزيون، ووقعا في حب بعضمها البعض، وقدما معا عددًا من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي لعبت فيها ميمي جمال دور "عفت الشربيني" قبل أن تعتذر ليتم استبدالها بالفنانة سهير البابلي.

وأضافت ميمي جمال، أن حسن مصطفى إنسان طيب وإنها كانت صديقته، مشيرةً إلى أن حسن مصطفى كان متزوجًا قبلها وأنجب فتاة، وأنها أنجبت من حسن مصطفى تؤام هما نورا ونجلا.

حوار ميمي

الوفاة

توفي الفنان حسن مصطفى في 19 مايو 2015، في مستشفى الأنجلو بالقاهرة، بسبب إصابته بأزمة قلبية، فارق الحياة بعدها عن عمر ناهز الـ82 عاما، قدم فيها حسن مصطفى أعمال لا تُنسى.