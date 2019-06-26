بصورة.. نيكول كيدمان تحتفل بعيد زواجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة نيكول كيدمان، الممثلة والمنتجة الأسترالية، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها كيث أوربان، لتحتفل بها بعيد زواجهم.

وكتبت نيكول: "الحب، عيد زواج سعيد يا حبيبي".

وتزوجت نيكول كيدمان من المغني كيث أوربان عام 2006، وأنجبا طفلتين هما: صنداي (10 سنوات)، وفيث وتبلغ من العمر (7سنوات).