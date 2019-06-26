فيديو| منة فضالي مع مدربها في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب بهاء حجازي:
نشرت الفنانة منه فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لها أثناء ممارسة التمارين الرياضية في إحدى صالات الجيم.
وظهرت منة فضالي، في الصور بملابس رياضية، مع مدربها أثناء التدريب على بعض الحركات القتالية.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "أفراح إبليس 2" عام 2017، كما شاركت أيضا في الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".
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