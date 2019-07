كاريشما كابور تتلقى أبرز المعايدات في يوم ميلادها الـ45

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 يونيو 2019 10:36 صباحاً - تحتفل نجمة بوليوود كاريشما كابور Karishma Kapoor بذكرى ميلادها الـ45، محققة نجاحات كبيرة في سينما بوليوود، وفيما تزال تقضي أوقات راحة واستجمام برفقة شقيقتها كارينا كابور Kareena Kapoor وزوجها سيف علي خان Saif Ali Khan في لندن، تلقت الكثير من المعايدات في يوم ميلادها الذي يوافق الـ25 من شهر حزيران/يونيو، ومن أبرز نجوم بوليوود: النجمة مادهوري ديكسيت Madhuri Dixitقدمت معايدتها لكاريشما عبر تويتر مغردة بالقول: "كل عام وأنتي بخير كاريشما، ولا أنسى الرقصات التي قدمناها سوياً في أجواء من المرح والسعادة خلال فيلم Dil ThoPagal Hai، وأتمنى أن يكون يومك مميزاً مليئاً بالسعادة والفرح والحب".

النجمة ماليكا أرورا Malaika Arora نشرت عبر تطبيق واتساب-الحالات صوراً لها مع صديقتها لولو كما تناديها، وكارينا كابور، وعلقت عليها بالقول: "كل عام وأنتي بخير لولو نحن نحبك كثيراً".



يشار إلى أن كاريشما كابور هي واحدة من الممثلات الأكثر شعبية والأعلى أجراً في الهند، حصلت على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة الفيلم الوطني وأربع جوائز فيلم فير، وجائزة فيلم فير لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم رجا هندوستاني (1997)،وغيرها الكثير من الجوائز.

كما أن كاريشما ولدت ونشأت في عائلة فنية، فوالدها هو راندير كابور، ووالدتها بابيتا كابور، وهما الممثلان الشهيران في السينما الهندية خلال فترة السبعينات والثمانينات، وأختها هي كارينا كابور.



بدأت كاريشما التمثيل في سن الـ17، وكان أول فيلم لها في عام 1991، وفي عام 1996 حصلت على الجائزة الأولى عن دورها في راجا الهندستاني، كما شاركت في أفلام عدّة مثل "andaz apna apna" مع النجم عامر خان Aamir Khanو"Dulhan hum lejayenge" مع سلمان خان Salman Khan.

عاطفياً، لم تكن كاريشما موفّقة في حياتها العاطفيّة، أو لم تكن اختياراتها لشريكها صائبة؛ إذ إنه في البداية نشأت علاقة حب بينها وبين زميلها الممثل اجاي ديفجان Ajay Devgan، إلا أنه تركها ليلحق حبه الحقيقي، وهي الممثلة الجميلة كاجول Kajol بطلة فيلم شاروخان Shah Rukh Khan الشهير ". "My



Name is Khan، ثم خاضت تجربة غرامية مع أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، نجل الأسطورة أميتاب باتشان Amitabh Bachchan ، حيث كان الاثنان على وشك إتمام حفل زفافهما، إلا أنه وللأسف أُلغِيَ الحفل؛ ما شكّل ضجّة فنيّة كبيرة في الوسط الإعلامي والفنّي.



تزوجت كاريشما عام 2003 من سانجاي كابور بعد قصة حب دامت مدة طويلة، إلا أنه وسرعان ما وقع الخلاف وأعلنا انفصالهما بعد 13 عاماً من الزواج، ولها منه طفلان هما ساميرا وكيان راج.



وذكرت مصادر صحفية مؤخراً، أن كاريشما كابور تعيش قصة حب مع رئيس مجلس إدارة شركة ناجحة تعمل في مجال الصناعات الدوائية "سانديب توشنيوال"، ويبلغ من العمر 40 عاماً.