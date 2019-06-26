تركي أل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 09:53 صباحاً - نشر تركي أل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” خبرا يعلن فيه عن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم .

وكتب تركي آل الشيخ قائلا : ” بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية ” .

وتابع : ” كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام ” .

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن في مارس الماضي على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي ال 65 الذي عقد بالرياض عن استمراره في منصبه على رأس الاتحاد العربي حتى نهاية فترته الرئاسية .

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ومن المنتظر أن يقوم الجزائري ” محمد روراوه ” نائب رئيس الاتحاد العربي برئاسة الاتحاد حتى اجراء الانتخابات المقبلة .

ويذكر أن تركي آل الشيخ قد تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم في أواخر عام 2017 كما تولى الرئاسة الشرفية لناديي التعاون والوحدة .