ناشطات مغربيات يطالبون بإقرار قانون يشرع الإجهاض

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 09:53 صباحاً - قام عدد من الناشطات الحقوقيات المغربيات يوم أمس الثلاثاء بالتجمع أمام البرلمان المغربي للمطالبة بإقرار قانون في أسرع وقت يبيح الإجهاض في الحالات الضرورية .

وقاموا بوضع عدد من الدمى العارية على الأرض في إشارة منهم إلى مصير الأطفال المولودين من حالات الاعتداء على النساء والاغتصاب .

كما حملت إحدى الناشطات لافتة كتب عليها : ” والدي مغتصب .. أمي تبلغ من العمر 15 عاما ” .

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ولدى المغرب قانونا منذ عام 2016 بخصوص الإجهاض قيد التجهيز ينص على عدم تجريم الإجهاض في حالات سفاح المحارم وحالات الاغتصاب .. ولكنه على حسب قول المشرعة ” ليلى أميلي ” يحتوي على الكثير من نقاط الخلاف التي تمنع تمريره سريعا .

وأظهر إستطلاع أجرته جمعية تنظيم الأسرة أن حوالي من 50 ألف إلى 80 ألف عملية إجهاض سرية تتم سنويا .