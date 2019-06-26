كيفانش تاتليتوغ يتعرض للتسمم الغذائي.. وهذه حالته الصحية

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 09:53 صباحاً - تعرّض الممثل التركي كيفانش تاتيلتوغ، لتسمم غذائي، يوم أمس بعد ان تناول وجبة غداء يبدو انها فاسدة.

ووفق الصحف التركية فقد نقل كيفانش إلى المستشفى للفحوصات وعمل غسيل للمعدة اذ ان التسمم الذي تعرض له كان قوي جدا واثر عليه.

يذكر ان كيفانش يحقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي بمسلسله “اصطدام” والذي لم يحقق النجاح المطلوب في تركيا وقال انه يود ان يعيد زيارة الدول العربية وذلك لأن هذه الدول هي من دعمته عندما كان بطل مسلسل “نور” وها هو يحصد الدعم نفسه مجدداً