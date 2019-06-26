شاهد.. ميريام فارس ترقص “الركادة” بزي الريف الامازيغي

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 09:53 صباحاً - نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، من حفلها في مهرجان موازين بالمغرب. وظهرت ميريام في بعض الصور وهي مرتدية زي الريف الأمازيغي، وعلقت على الصور: “أفتخر أن أرتدي زي الريف الأمازيغي، وأقدم لوحة أمازيغية مع رقصة الركادة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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