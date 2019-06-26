أبطال فيلم «قهوة بورصة مصر» يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل كل من الفنان علاء مرسي وشريكه المنتج المستشار عاطف سندي بالعرض الخاص لفيلم “قهوة بورصة مصر”.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم منهم علاء مرسي، ورانيا محمود ياسين، ومروة عبد المنعم، ونجوى فؤاد، وياسر الزنكلوني، وحسام الجندي، وعبد الله مشرف، والطفل محمد عاطف سندى، والمخرج أحمد نور، وريكو.

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كما حضر للتهنئة كل من الفنان ماجد المصري، والفنان خالد سرحان، والفنان مصطفى هريدي، والفنان محمد رياض، والفنان عمرو يسري، والفنانة غادة نافع، والفنان أشرف فائق، والمخرج أحمد البدري، وذلك بسينما “مول مصر”، ويستعد صناع العمل لعرضه فى جدة ودبي خلال الأيام القليلة القادمة.

وفيلم “قهوة بورصة مصر” من بطولة علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، رانيا محمود ياسين، مدحت تيخا، وساندي علي، ومن تأليف علاء مرسي، غادة حنفي، وإخراج أحمد نور.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي واجتماعي، وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسرة المصرية، ويهدف إلى الحفاظ على القيم و الأخلاق والمبادئ.