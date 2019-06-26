جلسة تصوير رومانسية لسيدا غوفين وعريسها قبيل زفافهما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة التركية سيدا غوفين بزفافها على رجل الأعمال التركي «علي جوزيل» بحضور نخبة من ألمع نجوم الدراما التركية.

سيدا قبل بدء حفل الزفاف، خضعت لجلسة تصوير شديدة الرومانسية مع عريسها داخل إحدى الحدائق، حيث بدت النجمة التركية ذات الـ 34 عاماً، تفوح أناقة بطلّة غير تقليدية، إذ اختارت فستان أنيق طويل، وابتعدت عن الفساتين المفنوشة، كما استبدلت الطرحة الكلاسيكية بقبعة بسيطة زينت شعرها القصير.

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العريس لم يقل أناقة عن النجمة الشهيرة بـ«مرام» في مسلسل «فاطمة»، حيث ابتعد عن البدلة الكلاسيكة السوداء، واختار بدلة نيلية اللون، لاقت اعجاب حضور الحفل وفانز النجمة التركية.

يُذكر أن سيدا انفصلت عن حبيبها السابق، الممثل التركي أنور تونا أبريل 2017 بعد ارتباطهما عاطفياً لعامين، وقد كشفت عدد من التقاير الصحفية أن سيدا كانت صاحبة قرار الإنفصال بعد اكتشافها خيانة حبيبها لها نجمة أخرى، وقد سبق ومرت سيدا غوفين بتجربة زواج واحدة من المغني التركي كريم جيم، حيث حصلت على طلاقها منه 2015 بعد عام واحد على زواجهما، على الرغم من قصة الحب القوية التي جمعتهما قبل الزواج.

من ناحية أخرى، شاركت سيدا غوفين مؤخراً في مسلسل جديد بعنوان «اسمها زهراء»، إلا أنها حققت شهيرة كبيرة في العالم العربي بعد مشاركتها في مسلسل «فاطمة» للنجمين بيرين سآت، وأنجين أكيوريك، حيث جسدت فيه شخصية فتاة تُدعى «مرام»، كما شاركت في بطولة مسلسل «ليث ونورا» أمام النجمين كيفانج تاتليتوجوفرح زينب عبدالله.