أحمد السعدني يهاجم هاني شاكر بسبب ميريام فارس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجم الفنان المصري أحمد السعدني الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بسبب اختلاف موقفه تجاه أزمة الفنانة اللبنانية ميريام فارس وأزمة الفنانة المصرية شيرين.

الفنان المصري انتقد قبول شاكر لاعتذار ميريام فارس بد إهانتها لمصر، بينما فتح تحقيقا مع شيرين في موقف مشابه لموقف ميريام.

السعدني كتب، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “هو فعلاً الاستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الاخت مريام و عفا الله عما سلف و كده ؟ لماذا لم يتم مع هذه الحاله كما تم التعامل مع شيرين ؟ ولا احنا زي القرع !! نرجو التوضيح”.

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وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة كبيرة بعد تصريحاتها بشأن مصر وقولها بأنها أصبحت «تقيلة على مصر»، وأن أجرها مرتفع جدا.

وعلق هاني شاكر على أزمة ميريام، بتأكيده أن الأزمة انتهت تماما بعد اعتذارها المباشر للمصريين وبعد اتصالها تليفونيا به، مؤكدا أنها أخبرته انها لم تقصد أي إهانة وأن تصريحاتها تم فهمها على الوجه السيئ، وأن حبها لمصر وللمصريين لا يمكن المزايدة عليه ومؤكد.

وأشار إلى أن أي حديث عن معاقبة ميريام عما بدر منها لا حقيقة له، وأن النقابة لن تتخذ ضدها أي إجراء، مشددا على أن النقابة لا تتصيد الأخطاء للفنانين، وأن المصريين يحبون ميريام فارس.