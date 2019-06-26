ميريام فارس تتجاوز أزمتها في مصر بحفل حاشد في المغرب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاوزت النجمة اللبنانية ميريام فارس، أزمة الهجوم القوي الذي تعرضت له في مصر، وتألقت بحفل غنائي حاشد، احيته في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين.

ميريام اختارت للحفل فستان أصفر أنيق، أبرز جمال قوامها، في الوقت الذي اسدلت فيه شعرها بشكل زادها حاذبية، حيث اشعلت الفنانة الأجواء بمجرد صعودها على المسرح بباقة من أجمل أغانيها، كما ضاعفت حماس الحضور بوصلاتها الراقصة والاستعراضية.

النجمة اللبنانية كانت قد اثارت جدلاً كبيراً بتصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفلها بشأن قلة حفلاتها في مصر خلال الأونة الأخيرة، حيث بررت ذلك قائلة: «بعد الثورة تغيرت أشياء كثيرة وصرت أكبر وارتفع أجري بكثير، وزادت متطلباتي وصرت تقيله على مصر ولهذا السبب لا تجدوني في مصر».

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تصريحات ميريام تسببت في هجوم شديد عليها سواء من النشطاء وحتى بعض الفنانين والعاملين في الحقل الفني والإعلامي، الأمر الذي دفعها لنشر اعتذار للشعب المصري من خلال بيان توضيحي، أكدت فيه أنها لم تقصد الإساءة، وتم ترجمة كلامها باللهجة اللبنانية بشكل خاطئ.

ومن أبرز ما جاء في البيان: «لم اتعالى على زملائي الفنانين كما حاول البعض تحريف كلامي والإصطياد في الماء العكرة، ولم أتعالى على الشعب المصري أنا التي وفي كل مقابلاتي الصحفية اقول وأعيد أنني انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر».

وأضافت: «أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي وإحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردي المختصر فتح مجال لجدال كبير وسوء تفاهم أكبر».

واختتمت البيان باعتذارها: «أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللبناني وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة تحيا مصر وأعيد وأكرر تحيا مصر».