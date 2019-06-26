هكذا ردت شمس الكويتية على أنباء انسحاب الجمهور من حفلها بالسعودية.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة شمس الكويتية حفل غنائي كبير في مركز الملك فهد الثقافي في السعودية.

الفنانة الكويتية تألقت في الحفل بإطلالة سوداء أنيقة، وقصة شعر مميزة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيها.

وقد ترددت أنباء عن انسحاب عدد كبير من الجمهور السعودي من حفلها، وهو ما دفع شمس للرد على هذه الأنباء بأن قامت بنشر مجموعة صور ومقطع فيديو تظهر تفاعل الجمهور الكبير معها في الحفل.

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الفنانة الكويتية أرفقت الصور والفيديو بتعليق، على حسابها على “انستجرام”، بقولها: “أجمل وأروع وأحلى حفل في حياتي وسط أهلي وناسي وأحبابي في #المملكة_العربية_السعودية في #الرياض”.

وأضافت: “شكرا لكل من حضر شكرا #لهيئة_الترفيه شكرا لشركة #ود المنظمة شكرا لجمعية #اصدقاء_اللاعبين، شكرا للاعب الاسطورة #ماجد_ عبدالله, شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الكبير الملحن #محمد عبد_العظيم وشكر لهندسة الصوت كان أروع حفل”.

وتابعت: “يارب تحفظ لي حبايبي من السعودية فرحتوا قلبي بحضوركم فرحتوا روحي بمحبتكم لي يااااارب يحميكم ويحمي المملكة ويخلي لنا #الملك_سلمان والامير #محمد_بن_سلمان لانه خلانا نحتفل في ارض #الرياض ونشوف ناسها #شكرا #هيئة_الترفيه شكرا #تركي_ال_الشيخ على كل مجهوداتك شكرا للجميع”.