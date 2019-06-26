أروى جودة تحذف صورة جريئة بعد نشرها بسبب التعليقات.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة المصرية أروى جودة صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ثم قامت بحذفها بعد دقائق قليلة.
الصورة ظهرت فيها الفنانة وهي عارية الظهر وتتدلى قلادة على ظهرها على شكل قلب، وبدت اللقطة مثيرة وجريئة لعدد كبير منهم، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد ذلك.
أروى بعد التعليقات الشلبية على الصورة قررت أن تقوم بحذفها من على حسابها على «أنستجرام»، ورغم ذلك تداولها عدد كبير من الجمهور.
وكان أن آخر ظهور درامي لأروى جودة كان عبر مشاركتها في مسلسل “صانع الأحلام” الذي عُرض في شهر رمضان 2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي عبدو، من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار عباس.
الفنانة الشابة لفتت إليها الأنظار بموهبتها منذ البداية، وقدمت العام قبل الماضي مسلسل «هذا المساء»، والذي حقق نجاحا كبيرا مع حنان مطاوع، أحمد داوود، وأحمد فراج.
وكان من آخر اعمال أروى الدرامية مسلسل «حجر جهنم»، والذي شاركت ببطولته مع شيرين رضا وكندة علوش.
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