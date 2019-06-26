إنجي وجدان تدعم محاربات السرطان في مستشفى بهية.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة المصرية إنجي وجدان، على زيارة مستشفى بهية، للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، وذلك في إطار الدعم النفسي لمحاربات السرطان.
والتف حولها عدد من مسئولي المستشفى لاستقبالها، على رأسهم المهندس ماجد حمدي عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى عدد من المحاربات اللاتي سعدن بزيارتها وتواجدها معهن في جو من التفاؤل والبهجة، كما حرصت على التقاط صور تذكارية مع محاربات سرطان الثدي.
واستمعت إنجي وجدان، خلال الزيارة إلى فيلم قصير حول نشأة مستشفى بهية، وأبرز الزيارات التي قام بها المشاهير وكلماتهم التي وجهوها لدعم العمل الخيري ومؤازرة محاربات سرطان الثدي.
والتقطت عددًا من الصور التذكارية داخل المستشفى، وهنأت مجموعة من المتعافيات لتماثلهن إلى الشفاء بعد رحلة العلاج.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة إنجي وجدان، مسلسل «طلعت روحي»، وشاركها البطولة فيه كل من نيكولا معوض، وصفاء الطوخي، ونهال عنبر، وهو من إخراج رامي رزق الله، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة بعد عرضه.
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