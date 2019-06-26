بعد اتهام هاني شاكر بالانحياز لميريام فارس.. نقابة الموسيقيين تؤكد: تختلف عن شيرين

رنا صلاح الدين - تعرض الفنان المصري هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لهجوم حاد بعد إعلانه قبول النقابة اعتذار الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن إساتها لمصر، بينما كان موقف النقابة مغاير مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي خضعت للتحقيق في موقف مشابه.

نقابة المهن الموسيقية ردت على هذه الاتهامات، في بيان أصدرته، حيث قالت: “ميريام فارس أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدين، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك لا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف مع موقف أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب”.

وأضافت: “ذهب البعض إلى التلويح بموقف النقابة من المطربة شيرين (وهي عضوة نقابية) وقتما أساءت إلى مصر وطنها وشعبها أكثر من مرة بمفردات صريحة وواضحة لا يحتمل معها التأويل أو الفهم الخاطئ واتخذت معها النقابة تدابيرها التي تنص عليها اللوائح المعمول بها نقابيا، وذلك من ناحية، ومن أخرى اتخذت النقابة قرارتها حماية لها من المسائلة القانونية”.

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وتابعت: “على الرغم من مبادرة هاني شاكر بالتواصل معها ومع زوجها حسام حبيب في حضور الفنان أشرف زكي ومحاولة إقناعها والاتفاق معها على حضورها إلى النقابة وتقديم اعتذارها للشعب المصري، في تسجيل صوت وصورة، إلا أنها لم تفي بوعدها لارتباطها بعدد من السفريات ووعدت مرة أخرى بتنفيذ ذلك بعد عودتها، ثم لم تلتزم أيضًا بتنفيذ وعودها بتقديم اعتذارها على تجاوزها ضد الدولة المصرية والمساس بالأمن القومي، وبعد وقت طويل أرسلت بيانا مكتوبا بصيغة لم تكن مرضية، وحرصا من النقابة علي صورة هذه الفنانة وموهبتها تم التغاضي عن قرار وقفها وإلغائه”.

واختتمت النقابة بيانها: “هذا هو الفارق بين الموقفين.. شيرين موهبة مصرية نعتز بها وتسأل هي وزوجها الفنان حسام حبيب عن موقف النقيب معها بشكل شخصي.. وذلك غلقا لباب المهاترات والاصطياد في المياه العكرة”.