محمد ممدوح: تعرضت للتنمر بسبب دوري في «قابيل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري محمد ممدوح، عن عدد من أسراره الشخصية والتي تخص عائلته للمرة الأولى.

محمد ممدوح، قال خلال لقائه في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، إنه شخص يخاف من الحياة على أسرته، ويخشى الفشل، لذلك يسعى لتقديم الأفضل وامتاع الجمهور.

وأضاف، مسلسل “اختفاء” الذي عُرض في رمضان قبل الماضي لم يحقق النجاح المطلوب لدى الجمهور، علمًا بأن فريق المسلسل بذل جهدًا كبيرًا.

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وتابع: «أعشق الأدوار المركبة، وهذا كان سبب نجاحي، وبدأت أعمل في المسرح في أثناء دراستي في المرحلة الثانوية، ومنذ ذلك قرأت روايات وحولتها إلى أعمال مسرحية».

واستطرد: «أي شخصية أقدمها بعتبرها بطولة، والبطل مكون أساسي في العمل الدرامي، وليس صحيحًا أن وضع اسم الفنان الأول دليل على أنه البطل أو نجم».

وأكد خلال الحلقة أنه تعرض للتنمر، بعد مسلسل “قابيل”، بسبب صوته، لأنه يعاني من مشكلة في مخارج ألفاظه، موضحًا أنه يسعى لتحسين ذلك، كما أنه يرحب بأي نقد، ولا يحب المجاملة، وأنه يعترف بوجود مشكلة في صوته ونَفَسه، وأنه علم بموضوع التنمر خلال تصوير المسلسل.