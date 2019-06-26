عبير صبري تستجم مع زوجها في بيروت وتظهر بطلة غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية عبير صبري إلى بيروت من أجل الاستجمام برفقة زوجها المحامي الفلسطيني أيمن البياع.

عبير شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، بصور لها من هناك، حيث ظهرت برفقة زوجها، وكتبت معلقة: «بيروت وجمالها».

الفنانة المصرية ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان قصير مرسوم ومكتوب عليه كلمة «بيتزا»، مما لفت أنظار الجمهور الذي اندهش من شكل فستانها.

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الفنانة المصرية زينة عبرت بمرح عن استيائها من عبير لسفرها من دونها وقالت في تعليق: «ازاي تروحي من غيري يا خاينة هموتك»، فردت عبير تشاركها المزحة: «الجو تحفة وكل حاجة فري ويل يا ويل».

عبير دخلت مؤخرا في صدام مع أحد متابعيها عندما وصفها بأنها مستغلة لزواجها من خليجي فردت قائلة: « يا أستاذ أنا زوجى مش خليجى مع إنه يشرفنى طبعًا، لكن زوجى فلسطينى ويبدو إنك فاهم الجواز غلط، على إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللى بتطبقه على نفسك.. وكمان لما تتكلم عن زوجى متقولش المحروس، تحترم نفسك وأنت بتتكلم».

يُذكر أن عبير صبري احتفلت بعيد زواجها الأول من أيمن البياع في إبريل الماضي، وقالت عن قصة حبهما إنها رأته في دبي، فأعجبت به بعد أن عاكسها فتزوجته.