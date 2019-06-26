رجاء الجداوي: لم أكن أملك ثمن حذاء.. وأفتخر بتجاعيدي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن تفاصيل من ماضيها لا يعرف الجمهور عنها شيئا.

رجاء قالت إنها كانت قبل الشهرة فتاة تعاني من الفقر، وفي مرة تمزق الحذاء الذي كانت ترتديه ولم تكن تملك المال لشراء آخر جديد، مما جعلها تقوم بربطه في قدمها.

الفنانة المصرية قالت إنها كانت تمشي كالعرجاء، ولكن ما كان يشغل بالها ألا ينتبه أي من أصدقائها أن حذائها ممزق، لافتة إلى أنها تذكر نفسها دائما بالوضع الذي كانت عليه لتشكر الله على عطاياه.

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رجاء أكدت أنها تفتخر بالتجاعيد التي تملأ وجهها، وعبرت عن ذلك بقولها: « مبحبش أداري تجاعيد وشي، ولو حبيت أخبي أكيد هبقى وحشة، لأن كل تجعيدة بتقول عن قصة نجاح وإحتمالية فشل».

الفنانة المصرية قالت لبرنامج «السفيرة عزيزة»، إنها عندما أختيرت كملكة جمال وعملت لسنوات في عروض الأزياء تعلمت الكثير عن كيفية الكلام والأناقة والاحترام، وافتخرت بلقب سمراء النيل.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي من مواليد 6 سبتمبر عام 1938، وتبلغ من العمر 80 عاما، وهي من مواليد محافظة الإسماعيلية، وهي ابنة أخت الفنانة تحية كاريوكا، وتزوجت من اللاعب الراحل حسن مختار، حارس مرمى الإسماعيلي، سابقا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة.

الفنانة المصرية كانت بدايتها من خلال فيلم «عاء الكروان» مع الفنانة فاتن حمامة، وأيضا فيلم «غريبة»، مع الفنانة نجاة وأحمد رمزي.