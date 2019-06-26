رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتوجه له كلمات رومانسية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، بعيد ميلاد زوجها تامر الصراف، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

رانيا فريد شوقي، نشرت فيديو مجمع لصور لها برفقة زوجها، وعلقت عليه قائلة: «هدفي الأول هو وضع ابتسامة على وجهك، أنت تعني العالم بالنسبة لي عيد ميلاد سعيد لزوجي الرائع».

وأضافت: «كل سنة وإنت حبيبي وعقبال مليون سنة يا رب في صحة وسعادة ونجاح وحب وخير وكل حاجة حلوة زيك... بحبك».

وحصد الفيديو على العديد من تعليقات متابعيها والنجوم ومنهم الفنانة وفاء عامر، والتي قالت في تعليقها: «كل سنة وأنت طيب يا عسلية يخليكم لبعض يا تيمور».

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يذكر أن النجمة رانيا فريد شوقي احتفلت بزفافها على تامر الصيرفي، في حفل عائلي داخل منزلها، وأقيم في أغسطس 2015.

رانيا فريد شوقي، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “عوالم خفية”، مع الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة رجاء الجداوي، وصلاح عبدالله، وبشرى، وهبة مجدي، وعدد من النجوم.

كما شاركت في مسلسل “أبو العروسة”، والذي عرض خارج السباق الرمضاني، وشاركها البطولة كل من الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، وأحمد صيام، وعدد من النجوم.

يذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي الفنية مسرحية «الملك لير»، المقرر عرضها خلال عيد الفطر، من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، وريهام عبدالغفور وهبة مجدي في دور، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.