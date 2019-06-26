هيفاء وهبي تغازل جمهورها بصورة من جلسة تصوير جديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من جلسة تصوير جديدة خضعت لها بعد تعافيها من أزمتها الصحية.

وظهرت هيفاء وهبي، في الجلسة بفستان أسود وأخفت نصف وجهها وعلقت عليها قائلة: “كل يوم.. أحب أن أستيقظ وأذكر نفسي كم أنا ممتنة للأشياء البسيطة التي أمتلكها”.

وكانت هيفاء، قد تعرضت لأزمة صحية مؤخرًا ودخلت على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة ببيروت وظلت بها لمدة شهر كامل.

وكشفت عن أزمتها الصحية للمرة الأولى من خلال تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وذلك بعد أن هنأتهم بعيد الفطر، ولم تكشف تفاصيل عن الأزمة.

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وأعلنت هيفاء وهبي عن مغادرتها للمستشفى من خلال بيان نشرته عبر صفحتها على موقع “تويتر”، قالت فيه: “أنا متأثرة وعندي كتير مشاعر صعبة أوصفها لعبر عن شكري وأمتناني لكل الناس الحلوة اللي سألت عني، شكرًا لكل اللي دعالي دعوة من قلبه، شكرًا لكل اللي ضوالي شمعة”.

وأضافت: “شكرًا لكل حاول يطمن عني سواء برسالة أو مكالمة شكرًا وأسفة لكل فان ما عيد بسببي، شكرًا لكل زميل وزميلة على أمنياتهم الصادقة شكرًا لكل صحافي كتبلي من قلبه”.

وأكدت أنها حاولت أكثر من مرة التقاط صورة أو فيديو لها وهي تضحك حتى تطمئن جمهورها ولكن لم يطاوعها قلبها لأن يراها الجمهور منهكة ويقلق أكثر، مؤكدة أنها اليوم بخير والحمد لله.