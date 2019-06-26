محمد عساف يتحدث عن خلافه مع دنيا بطمة: لا أعرف مشكلتها معي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث نجم أراب أيدول، الفنان الفلسطيني محمد عساف عن خلافه مع الفنانة المغربية دنيا بطمة.

الفنان الفلسطيني أكد، خلال مؤتمر صحفي أُقيم على هامش مهرجان “موازين”، أنه لا يعلم مشكلتها الحقيقية معه.

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عساف قال إن دنيا تهاجمه منذ سنوات طويلة وتنتقده باستمرار دون أن يعرف أسباب قيامها بذلك، نافياً ما ترددعن عدم إلقائه السلام عليها في إحدى المناسبات، حيث أكد أنه قابلها عدة مرات بعد هجومها عليه وألقى السلام عليها.

ورغم الخلافات، أكد عساف عن إعجابه الشديد بصوت الفنانة المغربية وفنها، مشددا على أنه ليس لديه أي مشكلة شخصية معها وأنه يسامحها على ما قالته عنه، وتمنى لها التوفيق في حياتها، حيث قال: “أنا شخصيا مسامحك، والله يوفقك من كل قلبي”.

يُذكر أن الفنان الفلسطيني محمد عساف احتفل مؤخراً بإطلاق أغنية جديدة بعنوان «بصراحة»، والتي كسرت حاجز المليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب بعد 24 ساعة فقط على طرحها، وهي من كلمات رامي العبودي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود.