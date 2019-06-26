كيفانش تاتليتوغ يتعرض لمحاولة اغتيال جديدة

متابعة بتجـــــــــرد: تعرّض النجم التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف عربيًا باسم “مهند” لتسمم غذائي، وفقًا لتقارير صحافيّة تركيّة.

وكشفت التقارير أنّ “تاتيلوغ” تعرّض لتسمم غذائي وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى للفحوصات وعمل غسيل للمعدة.

وكانت قبل هذا العارض انتشرت شائعة تفيد باغتيال الممثل التركي بثلاث طلقات نارية في ظهره في فندق كونراد هيلتون إسطنبول.