كندة علوش تعلّق على كلام ملحم زين عن السوريين

متابعة بتجــــــــرد: علّقت النجمة السورية كندة علوش على كلام النجم اللبناني ملحم زين حول السوريين في لبنان.

وأثنت علوش على ما قاله زين خلال استضافته في برنامج “منا وجر” عبر شاشة “ام تي في” اللبنانية، ورفضه للتعابير العنصرية التي يستخدمها البعض في حديثهم عن السوريين المتواجدين في لبنان بسبب الظروف الصعبة التي يمرّ بها بلدهم.

وفي تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر” توجهت كندة علوش إلى ملحم زين وكتبت: “شو محترم الفنان ملحم زين زين بردو على موضوع السوريين بلبنان ببرنامج منا وجر قديش غالية ومهمة كلمة الحق ورسايل المحبة بالوقت يلي بتتفشى فيه العنصرية ولغة التفرقة.. شكراً من القلب”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه لا تعتبر المرّة الأولى التي توجه فيها كندة علوش رسائل احترام وتقدير لزملائها الفنانين على كلامهم الراقي حول اللاجئين السوريين سواء في مصر أو لبنان والبلدان العربية الأخرى.