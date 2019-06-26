جينيفر لوبيز تحيي أولى حفلاتها في مصر 9 أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعت النجمة الأمريكية العالمية جينيفير لوبيز محبيها لمشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها يوم 9 أغسطس 2019 في مصر.

وظهرت "لوبيز"، خلال فيديو تم نشره لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت فيه قائلة: "أرحب بكم وأدعوكم لمشاركتي حفل عيد ميلادي المقبل، هذا الصيف، في مصر، يوم 9 أغسطس".

وأكدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أنها ستحتفل بعيد ميلادها المقبل فى مصر، وتحديدا فى هذا الصيف، حيث ستحيي حفلا غنيا كبيرا بالساحل الشمالي.





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ويأتي حفل "لوبيز" في مصر، هو ضمن جولتها الغنائية "It’s My Party Tour" حول العالم، التي انطلقت في 6 يونيو الجاري وتتواصل حتى 11 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها الـ50، وفقا لتصريحاتها السابقة.

وكانت النجمة العالمية شاركت مؤخرا في حفل بلوس أنجلوس في دويتو مع ابنتها إيمي البالغة من العمر 11 عاما، وفقا لما نشرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقدمت النجمة البالغة من العمر 50 عاما مجموعة من الاستعراضات، ثم غنت رفقة ابنتها أغنية ثنائية على خشبة المسرح، حيث غنت لوبيز مع ابنتها أغنية "بلا حدود" من فيلمها الرومانسي Second Act، وتألق الثنائي في الغناء وبفساتين حمراء.



