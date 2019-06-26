باميلا اندرسون تنفصل عن عادل رامي بعد فضحه

اتخذت باميلا أندرسون من حسابها الخاص عبر موقع انستغرام منبراً لتشن هجوماً عنيفا على حبيبها لاعب كرة القدم الفرنسي من أصول مغربية عادل رامي.

واتهمت “باميلا”، “رامي” بخداعها لمدة عامين، قبل أن تصفه بكلمات قاسية. ولفتت الى أنه من الصعب أن تتقبل أن آخر عامين من حياتها كانت كذبة كبيرة، وانها خُدعت في قصة حب كبيرة.

Advertisements

وتابعت باميلا مشيرة الى أنها تشعر في انها مدمرة بعد أن علمت أنه يعيش حياة أخرى، كما سبق وأخبرها عن لاعبين آخرين لديهم صديقات يعبثوا معهن رغم زواجهم، ودعاهم بالوحوش، لكن هو كان أسوأ.

وتساءلت باميلا “كيف أمكنه السيطرة على قلبين والتحكم بعقلين لامرأتين بهذا الشكل؟ وهي متأكدة بوجود أخريات”.

وختمت بالقول: “كيف يمكن أن أكون ساعدت كثيرا من الناس، ولم أكن حكيمة بما فيه الكفاية لمساعدة نفسي؟”.

نذكر ان “اندرسون” كانت قد انفصلت في السابق “رامي” وذلك بعدما عرض عليها الزواج إلا أنها رفضت الأمر وطلبت إنهاء العلاقة العاطفية بسبب أن “رامي” لديه توأم من صديقته السابقة، هذا الامر جعل “اندرسون” تشعر بالذنب وغير مرتاحة لأن على “رامي” ان يبقى وقتاً اكثر الى جانب طفليه.