لي لي قاسم تعلّق على مرض هيفاء وهبي.. وتتمنّى التّمثيل مع هؤلاء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنّانة، لي لي قاسم، عن سعادتها لنجاح مسلسلها "مملكة الغجر"، بطولة الفنّانة فيفي عبده، والتي تعلّمت منه الكثير على المستوى الفنيّ، والشّخصيّ، مضيفة، أنّها تحبّ تجسيد جميع الأدوار، خاصّة الأدوار المركّبة، التي لها أكثر من بُعد.

كما علّقت النّجمة المصريّة، خلال لقائها مع "فوشيا" على اتّهام الفنّانة اللّبنانيّة، مي حريري، للفنّانة، هيفاء وهبي، بأنّها تحاول كسب عطف وحبّ الجمهور، بادّعائها أنّها مريضة.

وكشفت الفنّانة، لي لي قاسم أيضًا، عن أهمّ الفنانين، الذين تتمنّى أنْ تتعاون معهم.

التفاصيل، عبر الفيديو التالي: