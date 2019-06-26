متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنّانة، لي لي قاسم، عن سعادتها لنجاح مسلسلها "مملكة الغجر"، بطولة الفنّانة فيفي عبده، والتي تعلّمت منه الكثير على المستوى الفنيّ، والشّخصيّ، مضيفة، أنّها تحبّ تجسيد جميع الأدوار، خاصّة الأدوار المركّبة، التي لها أكثر من بُعد.
كما علّقت النّجمة المصريّة، خلال لقائها مع "فوشيا" على اتّهام الفنّانة اللّبنانيّة، مي حريري، للفنّانة، هيفاء وهبي، بأنّها تحاول كسب عطف وحبّ الجمهور، بادّعائها أنّها مريضة.
وكشفت الفنّانة، لي لي قاسم أيضًا، عن أهمّ الفنانين، الذين تتمنّى أنْ تتعاون معهم.
التفاصيل، عبر الفيديو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر لي لي قاسم تعلّق على مرض هيفاء وهبي.. وتتمنّى التّمثيل مع هؤلاء! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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