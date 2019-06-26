عمر السعيد يكشفُ دور عمرو دياب في نجاح "زي الشمس".. وحقيقة وجود جزء ثانٍ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدّث الفنان المصري عمر السعيد عن مساهمة النجم عمرو دياب بشكل أساسي في ظهور مسلسل "زي الشمس" للجمهور، موضحًا أن الهضبة قام بزيارة موقع تصوير المسلسل أكثر من مرة ما أعطى دفعة كبيرة لكل المشاركين.

وأعرب في لقاء خاص مع "فوشيا" عن سعادته لنجاح مسلسل "زي الشمس" وردود فعل الجمهور واختياره من أفضل مسلسلات رمضان 2019، مشيرًا إلى أن كل أبطال المسلسل عرفوا من هو قاتل "فريدة" عندما تسلّموا ورق آخر حلقة من المسلسل في خامس أيام رمضان.

وأضاف عمر أن جميع المشاركين في "زي الشمس" اجتهدوا وقدّموا كل ما لديهم وخاصةً الفنانة دينا الشربيني، لافتًا إلى أن هذا العمل هو ثاني تعاون بينهما.

وبيّن أن العمل الجيد يبدأ من كتابة النص والإخراج والتمثيل ثم اجتهاد الممثلين. كما كشف السعيد في فيديو "فوشيا" حقيقة تصوير جزء ثانٍ من "زي الشمس" ومشاركته في الجزء الثالث من "نصيبي وقسمتك".