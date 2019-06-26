سلاف فواخرجي غجرية ساحرة في جلسة تصوير جديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور الفوتوغرافي وسيم محمد، و نشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

واختارت سلاف، خلال الجلسة إطلالة غجرية ووضعت قرط في أنفها بالإضافة إلى الوشم الذي وضعته أسفل ذقنها كما اعتمدت على قرط كبير في أذنها.

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من ناحية أخرى تشارك سلاف فواخرجي، في مسلسل “خط ساخن”، يشارك في بطولته حسين فهمي وصلاح عبدالله ونضال الشافعي وميدو عادل وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح، وإنتاج أحمد الجابري، والمسلسل يمثل عودتها للدراما المصرية بعد غياب سنوات وكانت قد تعرضت للإصابة خلال التصوير بعد إصرارها على تصوير مشهد اكشن بنفسها دون الاستعانة بدوبلير.

كما شاركت مؤخرًا كعضو فى لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة.

من ناحية أخرى، تنافس سلاف فواخرجي في المارثون الرمضاني بمسلسل «ناس من ورق»، وهو من تأليف أسامة كوكش، إخراج وائل رمضان، ويشارك سلاف في بطولته، دريم لحام، سلمى المصري، ديمة قندلفت، صباح الجزائري، صفاء سلطان، وغيرهم.