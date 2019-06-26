تعليقا على أزمة ميريام فارس.. إليسا: مصر خط أحمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأزمة التي تعرضت لها مواطنتها الفنانة ميريام فارس بعد تصريحاتها المسيئة لمصر.

إليسا قالت، في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان “موازين”: “كل إنسان يخطئ، ولازم الإنسان يخطئ ليعرف حدوده وشو بده يقول، طبعا سمعت ما قالتهُ ميريام، وأنا مصر بالنسبة لي خط أحمر مثل بلدي لبنان”.

وأضافت: “ميريام أخطأت واعتذرت، يمكن ما كان قصدها، ما بدنا نكبر الشغلة أكتر، وفي النهاية هي مواطنة لبنانية، وأنا عمري ما أتهجم عليها”.

وعن سبب إعجابها بإحدى التغريدات التي أطلقها فنان مصري مهاجما ميريام، قالت: “ممكن أعمل إعجاب على شيء يضحكني مو قصدي أعمل إعجاب على شيء خاص بميريام”.

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وتابعت: ” ميريام اعتذرت ونقابة الموسيقيين قبلت اعتذارها والشعب المصري، وأكيد مع الوقت بتضبط وضعها”.

وكانت ميريام فارس قد أثارت أزمة كبيرة بعد تصريحاتها بشأن مصر وقولها بأنها أصبحت «تقيلة على مصر»، وأن أجرها مرتفع جدا، إلا أنها عادت واعتذرت للشعب المصري عن تصريحها، مؤكدة أنها لم تقصد أي إهانة.

وعلق هاني شاكر على أزمة ميريام، بتأكيده أن الأزمة انتهت تماما بعد اعتذارها المباشر للمصريين وبعد اتصالها تليفونيا به، مؤكدا أنهاأخبرته انها لم تقصد أي إهانة وأن تصريحاتها تم فهمها على الوجه السيئ، وأن حبها لمصر وللمصريين لا يمكن المزايدة عليه ومؤكد.

وأشار إلى أن أي حديث عن معاقبة ميريام عما بدر منها لا حقيقة له، وأن النقابة لن تتخذ ضدها أي إجراء، مشددا على أن النقابة لا تتصيد الأخطاء للفنانين، وأن المصريين يحبون ميريام فارس.