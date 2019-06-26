ريهام عبدالغفور تفتح النار على منتقدي صورة ابنها.. وترد على اتهامه بشرب الخمر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور جمهورها مؤخرا بنشر أول صورة تجمعها بابنها الأكبر “يوسف”، بمناسبة عيد ميلاده.

ريهام ظهرت في الصورة التي نشرتها على خاصية “ستوري” على موقع “انستجرام”، وهي تحتضن ابنها الذي بدا أطول منها، وكان ممسكا بكأس في يده، مما عرضه لانتقادات شديدة، واتهمه البعض بشرب الخمر.

الفنانة المصرية عبرت عن غضبها الشديد من الانتقادات والاتهامات التي طالت ابنها، وردت بتعليق حاد، قالت فيه: “حقيقي كمية التعليقات المريضة غير طبيعية، فلتقل خيرًا أو لتصمت”.

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وأضافت: “كان ممكن تكتفوا بكل سنة وهو طيب زي ما في ناس محترمة كتبت، لكن التجريح فيا وفي ابني شيء غير محترم بالمرة”.

أما عن اتهام ابنها بشرب الخمر، قالت: “في ناس بتشرب عصائر وسفن أب على فكرة، مش أي كوباية يبقى لازم تكون خمرة، لكن في ناس ما وراهاش حاجة غير الحكم على الناس وتجريحهم، شكرًا”.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور كانت تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.