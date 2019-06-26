محمد مهران ينشر صور جديدة من شهر العسل ويرد على منتقديه.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد مهران، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور جديدة برفقة زوجته المخرجة مي عبدالحافظ، من شهر العسل.
محمد مهران، نشر الصور من جزيرة بالي التي يقضيان فيها شهر العسل، ولكنها اختلفت عن الصورة التي ظهرا فيها في حمام السباحة وعرضتهما لانتقادات واسعة من قبل متابعيها.
الفنان المصري، اختار إطلالة قريبة للهنود وذلك بسبب الوشاح الذي لف به وسطه هو وزوجته وقام بتقليد حركات الهنود بأيديهما، وعلق على الصور قائلًا: «لا تدع سلوك الآخرين يدمر سلامك الداخلي».
واعتبر البعض تعليقه هو رد غير مباشر منه على التعليقات السلبية والانتقادات التي تعرض لها بسبب صورتهما الجريئة.
مهران احتفل بزفافه منذ أيام على المخرجة مي عبدالحافظ، الحفل حضره عدد من النجوم وكان من بينهم خالد الصاوي وزوجته، وفاء عامر، سيد رجب، ماجد المصري، وعمرو عبدالجليل، دنيا عبدالعزيز ومحمود حجازي.
كما حضر الكاتب محمد الغيطي وابنته مي ومحمد لطفي ومصطفى قمر ومدحت صالح والمخرج خيري بشارة وأحمد صيام ونجوم الشباب خالد أنور وهند عبد الحليم وأحمد خالد صالح وهنادي مهنى، وغيرهم من الفنانين.
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