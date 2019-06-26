أنغام تخسر دعوى النفقة ضد طليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رفضت محكمة الاستئناف في الكويت الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة المصرية أنغام ضد طليقها الملحن الكويتي فهد الشلبي، والتي طالبت فيها بزيادة نفقة ابنهما “عبدالرحمن”.

وكانت الفنانة المصرية أنغام قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها الموزع الموسيقي الكويتي فهد، ووالد ابنها “عبدالرحمن” في شهر يناير الماضي، طالبت فيها بزيادة النفقة الخاصة بابنها، والذي يقيم معها في القاهرة منذ طلاقهما.

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يذكر أن أنغام كانت قد تزوجت الموزع الموسيقي فهد في عام 2004، ولم يستمر الزواج طويلاً، حيث انفصلا في عام 2007، بعد أن رفعت ضده قضية خلع، وظل ابنهما عبد الرحمن في حضانتها لصغر سنه وقتها.

والفنانة المصرية أنغام تزوجت أربع مرات، حيث تزوجت من مهندس الصوت المصري “مجدي عارف” وانجبت ابنها “عمر”، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 وأنجبت ابنهما “عبد الرحمن”، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من فهد، وذلك بعد زواج دام 3 سنوات.

وتزوجت أنغام بعد ذلك من الفنان أحمد عز، وظل زواجهما سريا حتى بعد انفصالهما، إلا أن ما كشف الأمر قضية النسب التي أقامتها الفنانة زينة ضد عز بعد ذلك لإثبات نسب طفليها التوأم له، ثم تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.