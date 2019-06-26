نانسي عجرم تنشر أول صورة لطفلتها الثالثة.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بنشر صورة تجمعها بطفلتها الثالثة “ليا”، والتي كشفت فيها عن وجهها لأول مرة.
الفنانة اللبنانية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تحمل طفلتها في حامل للأطفال، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “صباح الخير من ليا”.
جمهور نانسي عبروا عن إعجابهم الشديد بالصورة، وتغزلوا في جمال طفلتها، مؤكدين أنها وزثت جمال والدتها.
يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بمولودة جديدة من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وقد اطلقت عليها اسم “ليا”، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.
من ناحية أخرى، كانت أغنية «راجل وابن راجل» آخر ما طرحته النجمة اللبنانية، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل، والكليب من إخراج بتول عرفة، وقد اهدته نانسي للشعب المصري بالتزامن مع التصويت على التعديلات الدستورية الأخيرة في مصر.
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