إليسا تتحدث عن مرضها وتكشف سبب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية إليسا، عن أزمتها الصحية التي مرت بهاد بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، والمضاعفات التي تعرضت لها.

إليسا، قالت خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم على هامش مهرجان موازين الدولي وتشارك فيه للمرة الثالثة، إنها تحدّثت عن مرضها بعدما تأكدت 100% أنها انتهت منه، وأنها أخبرت عن المرحلة الصعبة التي مرت بها لينتبه الجميع على صحته ويخضع لفحوصات دورية وليس ليتعاطف معها أي أحد.

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وأضافت، العملية الجراحية التي خضعت لها واستئصال 3 غدد ليموفية، باتت يدها تعاني من ورم، لذا سافرت إلى ألمانيا لمدة 21 يومًا وخضعت لعلاج مكثف وانتهت، و رفعت يدها وقالت: «وإيدي رجعت لوضعها الطبيعي».

وكانت إليسا، قد كشفت للمرة الأولى عن إصابتها بسرطان الثدي، من خلال فيديو كليب أغنية «إلى كل الي بيحبوني»، والذي نشرت من خلاله لقطات حيه من خضوعها للأشعة والعلاج داخل المستشفى.

كما نُشر فيه تسجيلات صوتية لمخاطبتها مع صديقتها وهي تبكي بعد علمها بالمرض الذي أخفته عن والدتها حتى لا تمرض بسبب كبر سنها.