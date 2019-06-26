تكريم أحمد السقا ونجوم دراما رمضان في مدارس طيبة الدولية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفلت مدارس طيبة الدولية برئاسة الخبيرة التربوية ‎د.صبورة السيد بتخرج دفعة 2019، وبنجوم دراما رمضان الذين تألقوا هذا العام.

حيث قامت بتكريم كل من النجم أحمد السقا عن دوره في مسلسل “ولد الغلابة”، والفنانة إنجي المقدم، وكريم عفيفي، وريم سامي وأحمد فهيم، وعماد زيادة، عن نفس المسلسل.

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كما تم تكريم الفنان مصطفي خاطر عن دور في مسلسل “طلقه حظ “، و الفنان عمر السعيد عن دوره في مسلسل ” زي الشمس “، و ذلك عن تميزهم في الأدوار التي قدموها للجمهور، وحققت ردود فعل جيده .

وكرمت أيضا الفنانة دينا فؤاد، والفنانة رحاب الجمل، والإعلاميه بوسي شلبي والتي قامت بتقديم الحفل، والإعلامية سهير شلبي، و الإعلامي طارق علام، والإعلامي عمر زهران.

و‎قامت بتنظيم الحفل رباب إبراهيم، والذي أقيم بفندق “هيلتون دريم” بالسادس من أكتوبر، بحضور الخريجين وأسرهم والشخصيات العامة ونجوم المجتمع لتكريم الطلاب الحاصلين على الشهادة، ومدير المدرسة وأساتذة المدرسة، وبدأ الحفل بدخول طابور الخريجين وتقديم بعض الفقرات للطلاب.