بسمة بوسيل وتامر حسني يحتفلان بعيد ميلاد ابنتيهما.. صور وفيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وزوجها، النجم المصري تامر حسني بعيد ميلاد ابنتيهما «تاليا وأمايا» وسط أصدقائهما وعدد من أفراد أسرتيهما.
نجمة ستار أكاديمي كانت حريصة على استعراض زينة الحفل، وقالبي كيك عيد الميلاد، حيث حمل كل واحد منهما اسم فتاة، كما نشرت بسمة مقاطع فيديو مختلفة من أجواء السهرة، والتي اشعلتها غناءاً مع زوجها، وكان لافتاً حرص الزوجين على عدم اظهار طفلتيهما في المقاطع والصور التي تم نشرها.
بسمة بوسيل اتجهت لتصميم الأزياء بعد أن ابتعدت عن مجال الفن والغناء نتيجة زواجها من الفنان المصري تامر حسني الذي طلب منها اعتزال الفن كشرط لإتمام زواجهما الذي تم الإعلان عنه عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر الماضي، ويحرص الزوجان على عدم نشر صور كاملة الملامح لأطفالهم.
وبالإضافة إلى تصميم الأزياء، اقتحمت بسمة بوسيل مجال التجميل، واطلقت خط إنتاج لمستحضرات تجميل، يحمل اسمها.
يُذكر أن بسمة فاجأت متابعيها بطرح أغنية «كفاياك أعذار» للفنان تامر حسني، بصوتها، حيث لاقت الأغنية اعجاب فانز نجم الجيل، ومتابعي زوجته، حتى أن الكثيرين اعتبروها خطوة من بسمة للعودة إلى الغناء مرة أخرى بمباركة زوجها.
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