إصابة كيفانج تاتليتوج بتسمم غذائي

رنا صلاح الدين - اصيب النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» بوعكة في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم نقله إلى المستشفى على الفور.

الفحوصات اثبتت تعرض الفنان الوسيم لتسمم غذائي، حيث أجرى له الأطباء غسيل معدة، وظل فى المستشفى لمدة ساعتين تحت الملاحظة، ثم سمح له الأطباء بالعودة إلى منزله بعد التأكد من استقرار حالته الصحية.

يُذكر أن كيفانج كان قد فقد والد زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر، منذ أيام، حيث تٌوفي الراحل بعد صراع مع مرض السرطان.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.