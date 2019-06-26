خبر سار من كارول سماحة لجمهورها في تونس

متابعة بتجــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “مهرجان قرطاج” في تونس لصيف هذا العام.
وأعلنت كارول عن الحفل من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، في مفاجأة منها للجمهور ومحبّيها في تونس.
ومن المقرر أن تقدّم كارول سماحة خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وتحديدًا تلك التي ينتظرها منها الجمهور في الحفلات والمهرجانات الكبيرة.
على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، تحمل اسم “إنشالله” وهي من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
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