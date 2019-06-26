نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 18 دقيقة مضت التعليقات على دوقة كامبريدج الراعية الجديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: تألقت دوقة كامبريدج “كيت ميدلتون” وسط عدد من تلاميذ المدارس المتحمسين احتفالا بالمشاركة في ورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي بعد ظهر هذا اليوم.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الاحتفال جاء بعد إعلان “كيت” راعية جديدة للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، التي حظيت بدعم رسمي من الملكة إليزابيث الثانية منذ توليها العرش منذ 67 عامًا.

وصلت “كيت” بمفردها إلى الحدث الرسمي واختارت ثوبًا طويلًا من قماش الكانبر مزركش بالورود من اللونين الأخضر والبني، بينما فضلت أن تكمل إطلالتها بلمسة خفيفة من المجوهرات التي كانت عبارة عن خاتم زواجها وأقراط من “كاثرين زوريدا” فقط.

وانضمت “كيت”، وهي مصورة فوتوغرافية هاوية، إلى عدد من تلاميذ المدارس وشباب من حركة “أكشن من أجل الأطفال” في عدة جلسات، وشاركت في إدارتها مع العضوين الفخريين في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي “جيليان إدلشتاين” و”هاري بوردن”.

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وخلال ورش العمل، تعلم الطلاب المتحمسون عناصر مختلفة من التصوير الفوتوغرافي مثل فن التقاط الصورة وضبط الضوء واللون، إلى جانب تطوير مهارات جديدة، تهدف أيضًا ورشة العمل إلى إبراز كيف يوفر التصوير لغة عالمية للشباب للتعبير عن أنفسهم وإطلاق أفكارهم ومشاعرهم.

اشتهرت دوقة كامبريدج على نطاق واسع بصورها الفوتوغرافية لأطفالها الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس، في حياتهم العادية والأيام الأولى من الذهاب إلى الدراسة وأيضًا في المناسبات والأعياد.

تأسست الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي في عام 1853 بهدف تعزيز فن وعلم التصوير، وفي العام نفسه حصلت على الرعاية الملكية من الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت، وتضم الجمعية أكثر من 11 ألف عضو وتدير برنامجًا واسعًا يضم أكثر من 300 حدث في جميع أنحاء المملكة المتحدة ودوليا.

ويذكر أن كيت حصلت على العضوية الفخرية للجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي في يناير 2017.