أحمد حلمي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: كشف الفنان أحمد حلمي عن موعد عرض فيلمه الجديد “خيال مآتة” الذى يقوم بتصويره حاليا، مع المخرج خالد مرعي.

ونشر “حلمي” عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستقرام”، صورة له واكتفى بالتعليق عليها قائلا: “خيال_مأته_عيد_كبير”.

ويعد فيلم “خيال مآتة” عودة جديدة لأحمد حلمي بعد غياب استمر ثلاث سنوات ويشاركه البطولة نخبة من نجوم مصر منهم: بيومي فؤاد، وخالد الصاوي، ومنة شلبي، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك فى كل ما حولها، كما تدور الأحداث فى إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي فى أغلب المشاهد.

يذكر أن فيلم «لف ودوران»، آخر أعمال أحمد حلمي، وحقق به أرقامًا قياسية في السينما المصرية، حيث تجاوزت إيراداته أكثر من 40 مليون جنيه، وشاركته بطولته: دنيا سمير غانم، وميمي جمال، وإنعام سالوسة.