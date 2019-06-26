نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 39 دقيقة مضت التعليقات على محمد عساف يشعل الأجواء في موازين وهذه رسالته للجمهور المغربي – بالصور مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا غنائيًا ناجحًا ضم فعاليات “مهرجان موازين إيقاعات العالم” في المغرب لصيف هذا العام.

وتعتبر هذه المشاركة الثانية لمحمد عساف في المهرجان، حيث كان بانتظاره في “مسرح النهضة” جمهور عريض من محبّيه. وعلى مدار أكثر من ساعة قدم عساف في الدورة الثامنة عشرة للمهرجان باقة من أغانيه الخاضة وأغنيات أخرى لعدد من الفنانين الكبار.

وبعد الحفل شارك محمد عساف متابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الأمسية وبتعليقه عليها أعرب عن مدى محبّته للجمهور المغربي وكتب: “نحبكم و كنحماق عليكم بزّاف أحبابي في المغرب ،سعيد جدا برؤيتكم ليلة أمس الرائعة في حفل مهرجان موازين ،فحضوركم وتفاعلكم زاده جمالاً و رونقًا شكرا لمن ساهم في التنظيم و للصحافة من كافة البلدان والشكر الخاص للجمهور الغالي وللمغرب الحبيب على حفاوة الإستقبال”.

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وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل قال عساف إنه يحرص في معظم حفلاته على تقديم أغنيات طربية قديمة لفنانين أثروا فيه وتعلم منهم مثل عبد الوهاب وأم كلثوم وفايزة أحمد.

وأضاف أنه يعمل حاليا على مشروع “لتجديد أغاني الراحل عبد الحليم حافظ” مشيرا إلى أن المصاعب الرئيسية التي تواجهه بهذا الشأن تتمثل في الحصول على حقوق الأغاني من ورثة العندليب الأسمر.