خاص – فادي حداد: كليب مروة ناجي صوّر بمواصفات عالمية

تتحضر شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لطرح سلسلة من الاعمال الفنيّة المصورة في الأسابيع المقبلة. ومن بين هذه الأعمال فيديو كليب جديد للفنانة مروة ناجي التي صورته تحت ادارة المخرج فادي حداد في لبنان.

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول العمل المصوّر، اتصل موقع “الخليج 365” بـ “حداد” الذي أكد لنا الى أنه انتهى من تصوير كليب مروة ناجي وهو الآن في مرحلة المونتاج وتصحيح الالوان على أن تتخذ إدارة الشركة القرار بموعد طرحه.

وأشار “حداد” الى أن الكليب استغرق تصويره يومين في عدة مناطق لبنانية منها “عمشيت وجبيل والبقاع”. والكليب تم تصويره بتقنيات حديثة جداً وبمواصفات عالمية.

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ولفت “حداد” الى أنه يراهن على الصورة الجميلة والجودة العاليّة في الكليبات، بالاضافة الى تجدد بالأفكار والجمهور سيكتشف التجدد في الصورة عند عرض الأعمال.

وعن تعاونه مع “لايف ستايلز ستوديوز”، أكد أن شهادته بالشركة مجروحة فهو يكن موّدة كبيرة لها خاصة ان علاقة قديمة تربطه بها ومستمرة بأعمال ناجحة ووعد الجمهور بأعمال راقية وجميلة جداً.

كما كشف لنا الى أنه يتحضّر حالياً لتصوير كليبين لشركة لايف ستايلز ستوديوز، الاول مع الفنانة فيفيان مراد التي ستطلق أغنية لبنانية جميلة، وثانياً مع الفنانة روان عليان لتصوير أيضاً أغنية جديدة.

وحول اعتماده لبنان كأولوية في تصوير أعماله، أكد “حداد” لنا الى أنه كان من المخرجين الأوائل الذين صوروا خارج لبنان ولكن الوضع أختلف الآن مع فريق عمل ضخم ومميز يعمل الى جانبه، إضافة الى أنه من الواجب أن يقف الى جانب بلده في الأزمة التي يمر بها.

أخيراً كشف فادي حداد عبر “الخليج 365” الى أن موسم الصيف حافل بالأعمال الضخمة مع أهم النجوم في لبنان والوطن العربي بالاضافة الى تحضيراته لفيلمين سينمائيين لبنانيين، بالاضافة الى الاعلانات المهمة التي يصورّها وأعمال مع شركتي روتانا ومازيكا مصر.