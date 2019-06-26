نانسي عجرم تنشر الصورة الأول لابنتها ليا

نشرت الفنانة نانسي عجرم، الصورة الأولى لطفلتها لِيا، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على ولادتها، حيث ظهرت في الصورة وهي تحمل طفلتها ليا التي حاولت الإمساك بيدها خلال التجول بها خارج المنزل .

وبدت الطفلة ليا شقراء كوالديها وشقيقتيها ميلا وإيلا، على الرغم من أن الصورة بعيدة.

وسبق لـ"نانسي" أن نشرت صورة لـ "ليا" ولكنها لم تكن واضحة، ظهرت فيها وهي ترضعها لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

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وتستمتع نانسي عجرم حاليًا بوقتها مع عائلتها، ونشرت صورة "سيلفي" على البحر مع زوجها فادي الهاشم.

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ويُشار إلى أن نانسي عجرم تحمل لقب "أم البنات" كونها أمًا لثلاث فتيات هن ميلا وإيلا وليا، وهي استطاعت التوفيق بين حياتها الفنية والعائلية، من خلال تحقيق التوازن بينهما وإعطاء كل منهما حقه.

وكانت نانسي أشارت إلى أنها تعرفت على زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم الذي يكبرها بـ 14 عامًا في عيادته، فحصل إعجاب بينهما وتتطور إلى حب، كللاه بالزواج عام 2008 ، كما أنها غالبًا ما تشيد بدور زوجها الكبير في حياتها من خلال دعمه لها ومساندتها فنيًا وكأم.

ويشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد أحيت في 13 حزيران\يونيو الحالي حفلًا ناجحًا على المسرح الروماني في السعودية هو الأول لها في المملكة، ضمن فعاليات موسم جدة الفني الذي يمتد بين شهري حزيران/ يونيو الجاري وتموز/ يوليو المقبل.

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