ديانا حداد تجدّد أغنية سعودية قدّمها محمد عبده قديمًا

فاجأت الفنانة ديانا حداد الساحة الفنية بإعادة غناء الأغنية الوطنية الشهيرة "سيوف العز"، وذلك بعد أربعين عامًا على طرحها، حيث لحّنها وشدا بها "فنان العرب" محمد عبده عام 1975، وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.

وبتسجيل وتوزيع جديدَيْن أعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية الأشهر حيث أخذت الأغنية منحنى مختلفًا، وأصبحت تتردد في المناسبات الوطنية والإنجازات السعودية، وعلقت ديانا على حسابها الرسمي في مدونة "تويتر" كاتبة: "كلنا سلمان وكلنا محمد" إهداء مني لكل السعودية وأهل السعودية الغاليين على قلبي، شكر موصول لفنان العرب الفنان القدير محمد عبده والشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن".

ديانا حداد التي خاضت تجربة الأغنية الخليجية وتغنت بها على الساحة الفنية في مسيرتها الغنائية الطويلة، تعتبر من الفنانات اللبنانيات القلائل اللواتي تغنين باللهجة الخليجية، وهذا ما ساعدهاعلى أن تتغنى بالأغنية الوطنية السعودية من خلال التوزيع الجديد.

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أداء ديانا للأغنية الوطنية السعودية قد ينبئ بتعاون فني قادم يجمعها مع الشاعر بدر بن عبد المحسن، والشعراء السعوديين والخليجيين، لا سيَّما في ظل تمسُّكها بأداء هذا اللون الغنائي الذي بدأته منذ التسعينيات الميلادية.

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ديانا حداد تُحضّر لمجموعة من الأعمال الغنائية التي ستُطرح في الفترة المقبلة، من بينها الأغنية المنفردة والأغنية الخليجية أيضًا، وعلما أنها أطلت على جمهورها مؤخرًا ضمن حفلات عيد الفطر في المالديف، عندما أحيت حفلاً غنائيًا ضمن سهرات العيد.

ديانا حداد تجدد أغنية سعودية لـ محمد عبده عمرها أكثر من أربعين عامًا

فاجأت الفنانة ديانا حداد الساحة الفنية بإعادة غناء الأغنية الوطنية الشهيرة "سيوف العز"، وذلك بعد أربعين عامًا على طرحها، حيث لحنها وشدا بها فنان العرب محمد عبده عام 1975، وهي من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن.

وبتسجيل وتوزيع جديدَيْن أعادت ديانا حداد بصوتها الأغنية الوطنية الأشهر حيث أخذت الأغنية منحنى مختلفًا، وأصبحت تتردد في المناسبات الوطنية والإنجازات السعودية، وعلقت ديانا على حسابها الرسمي في مدونة "تويتر" كاتبة: "كلنا سلمان وكلنا محمد" إهداء مني لكل السعودية وأهل السعودية الغاليين على قلبي، شكر موصول لفنان العرب الفنان القدير محمد عبده والشاعر الكبير بدر بن عبد المحسن".

ديانا حداد التي خاضت تجربة الأغنية الخليجية وتغنت بها على الساحة الفنية في مسيرتها الغنائية الطويلة، تعتبر من الفنانات اللبنانيات القلائل اللواتي تغنين باللهجة الخليجية، وهذا ما ساعدها على أن تتغنى بالأغنية الوطنية السعودية من خلال التوزيع الجديد.

أداء ديانا للأغنية الوطنية السعودية قد ينبئ بتعاون فني قادم يجمعها مع الشاعر بدر بن عبد المحسن، والشعراء السعوديين والخليجيين، لا سيَّما في ظل تمسُّكها بأداء هذا اللون الغنائي الذي بدأته منذ التسعينيات الميلادية.

ديانا حداد تُحضّر لمجموعة من الأعمال الغنائية التي ستُطرح في الفترة المقبلة، من بينها الأغنية المنفردة والأغنية الخليجية أيضًا، وأطلت ديانا على جمهورها مؤخرًا ضمن حفلات عيد الفطر في المالديف، عندما أحيت حفلاً غنائيًا ضمن سهرات العيد.

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