إنجي المقدم تؤكّد أنّ نجاح شخصيتها في "ولد الغلابة" فاق التوقعات

عبّرت الفنان إنجي المقدم عن "انبهارها" بردود الفعل التي تلقتها على دورها في مسلسلها الرمضاني "ولد الغلابة"، مشيرة إلى أن نجاح شخصية "صفية" التي جسّدتها بالمسلسل فاق توقعاتها.

وقالت إنجي في تصريحات صحافية، إنها تعبت جدًا في التحضير للشخصية، لكنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح، مضيفة أنها مازالت منبهرة بردود الفعل التي تلقتها على الدور، ومن كم الرسائل ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي من أصدقائها، ومن الجمهور الذي أعجبه أداءها.

وقالت أنها المرة الأولى التي تقدم دور صعيدية ما أصابها بالخوف الشديد خشية أن تظل 30 حلقة تتحدث باللهجة الصعيدية فقط، لافتة إلى أنها تخوفت من عدم تقبل الجمهور لها، بخاصة وأنها لم تعتد تقديم هذه الأدوار، لكنها بعدما قرأت السيناريو قررت أن تخوض هذا التحدي.

وتدور قصة المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" (أحمد السقا) يعاني من الفقر، ما يضطره للعمل في مهنتين بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها، وأبرزها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها. المهنة الأولى هي مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية سائق ليلي لدى "ضاحي" تاجر المخدرات، ومع تصاعد الأحداث يجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات.

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وشارك في بطولة المسلسل: محمد ممدوح وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

إنجي المقدم نجاح شخصية الصعيدية في "ولد الغلابة" فاق توقعاتي

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عبّرت الفنان إنجي المقدم عن "انبهارها" بردود الفعل التي تلقتها على دورها في مسلسلها الرمضاني "ولد الغلابة"، مشيرة إلى أن نجاح شخصية "صفية" التي جسّدتها بالمسلسل فاق توقعاتها.

وقالت إنجي في تصريحات صحافية، إنها تعبت جداً في التحضير للشخصية، لكنها لم تكن تتوقع كل هذا النجاح، مضيفة أنها مازالت منبهرة بردود الفعل التي تلقتها على الدور، ومن كم الرسائل ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي من أصدقائها، ومن الجمهور الذي أعجبه أداءها.

وقالت أنها المرة الأولى التي تقدم دور صعيدية ما أصابها بالخوف الشديد خشية أن تظل 30 حلقة تتحدث باللهجة الصعيدية فقط، لافتة إلى أنها تخوفت من عدم تقبل الجمهور لها، بخاصة وأنها لم تعتد تقديم هذه الأدوار، لكنها بعدما قرأت السيناريو قررت أن تخوض هذا التحدي.

وتدور قصة المسلسل حول رجل صعيدي يُدعى "عيسى" (أحمد السقا) يعاني من الفقر، ما يضطره للعمل في مهنتين بسبب الظروف الصعبة التي يتعرض لها، وأبرزها حاجة والدته لجراحة عاجلة لزرع الكبد لإنقاذ حياتها. المهنة الأولى هي مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية سائق ليلي لدى "ضاحي" تاجر المخدرات، ومع تصاعد الأحداث يجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين عصابة تهريب المخدرات.وشارك في بطولة المسلسل: محمد ممدوح وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.

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