هكذا ظهرت سمر يسري في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الإعلامية سمر يسري لجلسة تصوير جديدة ، وكشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت سمر، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس من اللون الأحمر، حيث نالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن الإعلامية سمر يسرى استضافت خلال برامجها "حفلة 11"، المُذاع عبر قناة on e، عدد كبير من نجوم الفن والغناء منهم هشام سليم، أنجي المقدم، سولاف فواخرجي، محمود العسيلي، إياد نصار، وناهد السباعي.

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