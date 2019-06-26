جيهان خليل وسط الأشجار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت جيهان، في الصور بملابس "كاجوال" وسط الأشجار، وحازت الصور على إعجاب جمهورها. جيهان خليل شاركت مؤخرًا في مسلسل "علامة استفهام"، الذي عُرض في رمضان الماضي، بطولة محمد رجب، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبدالرحمن أبو زهرة، كما شاركت في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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