الاماراتية سارة المدني تشعل مواقع التواصل بخبر زواجها من رجل اعمال باكستاني

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 06:50 صباحاً - أشعلت المصممة والدكتورة الإماراتية سارة المدني مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ارتباطها برجل اعمال باكستاني.

وفي التفاصيل، فإنّ المصممة الإماراتية سارة المدني التي عُرفت بحبها للموضة وبخاصة لتصميم العباية، قد تزوجت برجل الأعمال مصطفى خواجة الذي يعرّف نفسه على صفحته على انستقرام، أنه مستثمر والرئيس التنفيذي لشركة الخواجة للعقارات.

وقد جرت مراسم الزفاف في فندق ريكسوس أبوظبي، وسُرّب بعض الصور التي أظهرت العروس سارة المدني بفستان زفاف أبيض من تصميم Faraz Manan، وذُكر أنّ حفل الزواج جرى بحسب التقاليد الباكستانية.

وقد تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحفل زفاف سارة المدني وزوجها الباكستاني لتبدو في اصور عروس بطريقة باكستانية تقليدية ويبدو الحفل من خلال الصور لافت للأنظار برومانسية العريس العالية.

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